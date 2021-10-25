Регулятор ЕС начал обзор таблеток от коронавируса Молнупиравир

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору таблеток от коронавируса Молнупиравир компании Merck . Решение принято на основании предварительных результатов клинических исследований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр EMA .

Отмечается, что непрерывный обзор таблеток от коронавируса Молнупиравир будет проводить комитет EMA по лекарствам для человека. Данное решение основано на предварительных результатах лабораторных и клинических исследований.

"Эти исследования показывают, что лекарство может снизить способность SARS CoV 2 (вируса, вызывающего COVID-19) размножаться в организме, тем самым предотвращая госпитализацию или смерть пациентов с COVID-19", - говорится в релизе.

Обзор будет продолжаться до тех пор, пока у компании "не будет достаточно доказательств для подачи официального заявления на получение разрешения на продажу". Конкретные сроки окончания наблюдения не называются.

В EMA пообещали сообщить о дальнейших действиях, когда будет подана заявка на получение разрешения на продажу препарата.