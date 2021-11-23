Регулятор ЄС отримав заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір (Lagevrio) компанії Merck. Регулятор розраховує видати дозвіл протягом декількох тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр EMA.
"EMA оцінить переваги і ризики Lagevrio в стислі терміни і може видати свій висновок протягом декількох тижнів, якщо представлені дані будуть досить надійними і повними, а також продемонструють ефективність, безпеку і якість ліків", - наголошується в релізі агентства.
Молнупіравір розроблений американськими компаніями Merck і Ridgeback Biotherapeutics. Пероральний препарат знижує здатність SARS-CoV - 2-вірусу, що викликає COVID-19-розмножуватися в організмі людини.
Нагадаємо, в кінці жовтня EMA приступило до безперервного огляду таблеток Молнупіравір.
Зазначимо, раніше Merck запросила дозвіл на використання таблеток в США.