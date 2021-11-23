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Регулятор ЄС отримав заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір

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Брюссель, Вівторок 23 листопада 2021 20:27
Регулятор ЄС отримав заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір Фото: в ЄС отримали заявку на реєстрацію таблеток від COVID (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію таблеток від коронавірусу Молнупіравір (Lagevrio) компанії Merck. Регулятор розраховує видати дозвіл протягом декількох тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр EMA.

"EMA оцінить переваги і ризики Lagevrio в стислі терміни і може видати свій висновок протягом декількох тижнів, якщо представлені дані будуть досить надійними і повними, а також продемонструють ефективність, безпеку і якість ліків", - наголошується в релізі агентства.

Молнупіравір розроблений американськими компаніями Merck і Ridgeback Biotherapeutics. Пероральний препарат знижує здатність SARS-CoV - 2-вірусу, що викликає COVID-19-розмножуватися в організмі людини.

Нагадаємо, в кінці жовтня EMA приступило до безперервного огляду таблеток Молнупіравір.

Зазначимо, раніше Merck запросила дозвіл на використання таблеток в США.

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