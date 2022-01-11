Регулятор ЕС пока не имеет достаточных данных о необходимости четвертой дозы COVID-вакцины
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) пока не имеет данных о необходимости введения четвертой дозы вакцины от коронавируса. Регулятор будет изучать этот вопрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ЕМА Марко Кавалери.
"Мы пока не получали данных о четвертой дозе (вакцины против коронавируса - ред.), которые нужны для подготовки рекомендаций, будем изучать этот вопрос", - сказал Кавалери на брифинге в Амстердаме.
Представитель ЕМА выразил обеспокоенность стратегиями, которые предполагают повторение прививок через короткий период. Он добавил, что первичные вакцинации показали хорошие результаты, включая борьбу с осложнениями при заражении штаммом коронавируса "Омикрон".
Кавалери также отметил, что введение бустерных доз вакцины через короткие периоды могут привести к проблемам с иммунным ответом.
"Мы должны действовать очень аккуратно и не перегружать иммунную систему, повторяя вакцинацию", - сказал он.
Напомним, эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили о нежизнеспособности стратегии простого введения бустерных доз вакцин от коронавируса против новых штаммов и призвали создать новые препараты.
Отметим, в Украине перенесли дату вступления в силу нового перечня профессий, представители которых должны пройти обязательную вакцинацию от COVID.