Регулятор ЄС поки не має достатніх даних про необхідність четвертої дози COVID-вакцини

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) поки не має даних про необхідність введення четвертої дози вакцини від коронавірусу. Регулятор вивчатиме це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ЕМА Марко Кавалери .

"Ми поки не отримували даних про четверту дозу (вакцини проти коронавірусу - ред.), які потрібні для підготовки рекомендацій, будемо вивчати це питання", - сказав Кавалері на брифінгу в Амстердамі.

Представник ЕМА висловив стурбованість стратегіями, які передбачають повторення щеплень через короткий період. Він додав, що первинні вакцинації показали хороші результати, включаючи боротьбу з ускладненнями при зараженні штамом коронавірусу "Омікрон".

Кавалері також зазначив, що введення бустерних доз вакцини через короткі періоди можуть призвести до проблем з імунною відповіддю.

"Ми повинні діяти дуже акуратно і не перевантажувати імунну систему, повторюючи вакцинацію", - сказав він.