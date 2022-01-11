Не жизнеспособная стратегия. В ВОЗ призвали вместо бустеров создать новую вакцину

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что простое введение бустерных доз вакцин от коронавируса не является жизнеспособной стратегией против появляющихся штаммов. В ВОЗ призвали создать новые вакцины, которые будут лучше защищать от вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits times.