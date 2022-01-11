Не жизнеспособная стратегия. В ВОЗ призвали вместо бустеров создать новую вакцину
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что простое введение бустерных доз вакцин от коронавируса не является жизнеспособной стратегией против появляющихся штаммов. В ВОЗ призвали создать новые вакцины, которые будут лучше защищать от вируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits times.
"Необходимы и должны быть разработаны вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое воздействие на профилактику инфекции и передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти", - заявили в Технической консультативной группе ВОЗ по вакцинам.
Напомним, в компании Pfizer заявили, что их вакцина против "Омикрона" будет создана уже весной 2022 года.
Ранее РБК-Украина писало, какие вакцины дольше защищают от "Омикрона".