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Не жизнеспособная стратегия. В ВОЗ призвали вместо бустеров создать новую вакцину

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Вторник 11 января 2022 17:44
Не жизнеспособная стратегия. В ВОЗ призвали вместо бустеров создать новую вакцину Фото: В ВОЗ призвали вместо бустеров создать новую вакцину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что простое введение бустерных доз вакцин от коронавируса не является жизнеспособной стратегией против появляющихся штаммов. В ВОЗ призвали создать новые вакцины, которые будут лучше защищать от вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Straits times.

"Необходимы и должны быть разработаны вакцины от COVID-19, которые оказывают высокое воздействие на профилактику инфекции и передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти", - заявили в Технической консультативной группе ВОЗ по вакцинам.

Напомним, в компании Pfizer заявили, что их вакцина против "Омикрона" будет создана уже весной 2022 года.

Ранее РБК-Украина писало, какие вакцины дольше защищают от "Омикрона".

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ВОЗ Вакцина от коронавируса
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