Регулятор дал разъяснение относительно универсальной услуги по поставке электроэнергии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бюджетные организации на два года приравняли к бытовым потребителям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дала разъяснение относительно универсальной услуги по поставке электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отметили в НКРЭКУ, в ноябре 2018 года Верховная рада приняла закон, который позволяет всем бюджетным организациям получать универсальную услугу.

"Таким образом, на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, право на универсальную услугу имеют бытовые, малые небытовые потребители, бюджетные учреждения независимо от размера договорной мощности и другие потребители, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт", - говорится в сообщении.

При этом, после 31 декабря 2020 года право на универсальные услуги имеют исключительно бытовые и малые небытовые потребители.

В НКРЭКУ напомнили, что универсальная услуга - поставка электрической энергии бытовым и малым небытовым потребителям, которая гарантирует их права быть обеспеченными электрической энергией.

Решением НКРЭКУ определено, что разрешенная (договорная) мощность - наибольшая величина мощности, разрешенная к использованию в любое время по каждому объекту потребителя.

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии. Как отметила председатель НКРЭКУ, Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включаются поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.

Как сообщало РБК-Украина, НКРЭКУ разработала рекомендации относительно закупки электроэнергии для обеспечения потребностей государства или территориальной общины.