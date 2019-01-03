Регулятор дав роз'яснення щодо універсальної послуги з постачання електроенергії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бюджетні організації на два роки прирівняли до побутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), дала роз'яснення щодо універсальної послуги з постачання електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

Як зазначили в НКРЕКП, у листопаді 2018 року Верховна рада ухвалила закон, який дозволяє усім бюджетним організаціям отримувати універсальну послугу.

"Таким чином, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, право на універсальну послугу мають побутові, малі непобутові споживачі, бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності та інші споживачі, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт", - йдеться в повідомленні.

При цьому, після 31 грудня 2020 року право на універсальні послуги мають виключно побутові та малі непобутові споживачі.

У НКРЕКП нагадали, що універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією.

Рішенням НКРЕКП визначено, що дозволена (договірна) потужність - максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним об'єктом споживача.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП, Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включаються постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.

Як повідомляло РБК-Україна, НКРЕКП розробила рекомендації стосовно закупівлі електроенергії для забезпечення потреб держави або територіальної громади.