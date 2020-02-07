Регулятор дал разъяснение по новой платежке за распределение газа

Плата за распределение природного газа для потребителей с января 2020 года определяется отдельно от стоимости газа. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Регулятор обращает внимание на то, что плата за услуги распределения природного газа не является ни новым, ни дополнительным платежом.

"Услуги распределения природного газа всегда оплачивались бытовыми потребителями в составе конечного платежа за природный газ. За счет этих средств обеспечивается работа газовых сетей, эксплуатация газового оборудования, поддерживается круглосуточная работа аварийных служб", - говорится в сообщении.

По информации НКРЭКУ, в 2020 году потребители платят исключительно за услуги, которые получат в 2020 году, оплата осуществляется равными частями каждого месяца.

"НКРЭКУ наработаны и будут реализованы в ближайшее время новые механизмы определения минимальной платы за услуги распределения для новых потребителей или тех, которые в течение прошлого газового года не потребляли природный газ", - говорится в сообщении.

Напомним, глава Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил, что платежка за распределение газа - это не новая плата, ранее она включалась в общую платежку за газ. В то же время премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что разделение платежек никоим образом не должно повлиять на конечную сумму платежа за газ.

Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале 2020 года.