Регулярный сезон в НХЛ завершен досрочно

Национальная хоккейная лига (НХЛ) решила возобновить сезон-2019/20, но регулярный чемпионат, приостановленный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран. Сезон продолжится матчами плей-офф.

Об этом сообщается на сайте НХЛ, передает РБК-Украина.

Сезон возобновится сразу с розыгрыша Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16. Это связано с неравным количеством проведенных матчей в регулярном чемпионате на момент возникновения паузы в турнире, команды были отобраны по лучшему проценту побед.

Четыре лучших клуба каждой конференции проведут по три матча между собой в формате круговой системы. Это позволит им изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трех побед. Победители этих противостояний попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным клубам своих конференций. Затем розыгрыш турнира будет продолжаться в обычном формате.

Отборочный и круговой турниры будут проходить в двух городах. Даты и места проведения будут определены позднее.

Напомним, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в течение месяца намерен принять решение о возможном возобновлении сезона.