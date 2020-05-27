Регулярний сезон в НХЛ завершено достроково

Національна хокейна ліга (НХЛ) вирішила відновити сезон-2019/20, але регулярний чемпіонат, який був загальмований через пандемію коронавірусу, що не буде дограний. Сезон продовжиться матчами плей-офф.

Про це повідомляється на сайті НХЛ, передає РБК-Україна.

Сезон відновиться відразу з розіграшу Кубка Стенлі, в якому братимуть участь 24 клуби замість звичних 16. Це пов'язано з нерівною кількістю проведених матчів у регулярному чемпіонаті на момент виникнення паузи в турнірі, команди були відібрані за кращим відсотком перемог.

Чотири кращі клуби кожної конференції проведуть по три матчі між собою у форматі кругової системи. Це дозволить їм змінити номер посіву в плей-офф. Решта команд, паралельно круговому турніру, проведуть серії до трьох перемог. Переможці цих протистоянь потраплять в перший раунд плей-офф до перших чотирьох сіяним клубам своїх конференцій. Потім розіграш турніру триватиме у звичайному форматі.

Відбірковий та круговий турніри проходитимуть у двох містах. Дати та місця проведення будуть визначені пізніше.

Нагадаємо, керівництво Національної баскетбольної асоціації (НБА) протягом місяця має намір ухвалити рішення про можливе відновлення сезону.