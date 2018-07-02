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Регламентний комітет передав фракціям план роботи Ради на наступну сесію

НовиниПолітика    02.07.2018 - 12:03
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

У четвер відбудеться узгодження календарного плану роботи ВР на наступну сесію

Регламентний комітет Верховної ради передав фракціям календарний план роботи парламенту на наступну сесію. Про це під час погоджувальної ради у понеділок повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"У четвер відбудеться узгодження календарного плану роботи ВРУ на наступну сесію. Регламентний комітет підготував і передав фракціям відповідний план. Я прошу їх узгодити. Якщо хтось бачить, що в плані є накладки з делегаціями, повідомте мене завчасно. Щоб ми змогли, можливо, навіть з голосу прийняти деякі поправки. Комітет працює так, щоб не було накладок на сесії ПАРЕ. Але якщо ви побачите, що в цьому плані є певні неузгодженості, запропонуйте їх до четверга змінити. У четвер ми зможемо їх скоригувати", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, у Верховній раді України зареєстровано проект постанови №8504 "Про календарний план проведення дев'ятої сесії Верховної ради України восьмого скликання".

Цього тижня Рада має ухвалити закони щодо захисту прав дітей У четвер Рада розгляне змiну складу ЦВК, - Парубій
Теги публікації: Андрій Парубій, Верховна Рада, сессия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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