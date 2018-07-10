Комитет свободы слова рассмотрит ограничение доступа СМИ к кулуарам Рады 11 июля

Замглавы комитета пояснила, что решение регламентного комитета об ограничении носит рекомендательный статус

В среду, 11 июля 2018 года, комитет по вопросам свободы словам рассмотрит вопрос аккредитации журналистов в Верховной раде, а также вопрос ограничения доступа СМИ к кулуарам. Об этом заявила первый заместитель главы комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики, народный депутат Ольга Червакова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы как комитет по вопросам свободы слова и информационной политики будем завтра рассматривать этот вопрос. Я думаю, что мы будем рекомендовать спикеру Андрею Парубию при подписании или неподписании этого решения учесть мнение журналистов. Я думаю, что сейчас от позиции журналистов будет зависеть, какое решение примет спикер", - сообщила Червакова.

По ее словам, решение регламентного комитета носит лишь рекомендательный статус.

Нардеп отметила, что при пресс-службе ВР предлагается создать общественный совет парламентских журналистов, которые будут давать рекомендации о предоставлении аккредитации.

"Сейчас в Верховной раде существует идея отделить настоящих журналистов ВР от тех, кто на самом деле не занимается журналистской деятельностью... Соответственно, мы предлагаем изменить положение об аккредитации для того, чтобы пресс-служба получила инструментарий предоставлять отказ тем журналистам, которые журналистами не являются. Мы рассматривали несколько механизмов. Например, журналист должен предоставить (пресс-службе, - ред.) примеры своих статей, сюжетов из ВР. Во-вторых, при пресс-службе ВР предлагается создать общественный совет парламентских журналистов, которые будут давать рекомендации по предоставлению аккредитации", - добавила она.

Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады предлагает закрыть кулуары ВР для журналистов. Так, в комитете инициируют закрытие первого и второго этажей кулуаров для представителей СМИ, а вместо этого предлагают создать пресс-центр на третьем этаже кулуаров Рады и разместить там места для работы журналистов.