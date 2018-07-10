У регламентному комітеті прокоментували обмеження доступу журналістів до кулуарів Ради

У комітеті підкреслили, що з точки зору роботи з медіа ситуація у Верховній раді не покращується

Ідея з обмеженням доступу журналістів до кулуарів парламенту навряд чи буде підтримана у Верховній раді. Про це повідомив перший заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи ВР Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами нардепа, кращим методом вирішення проблеми конфліктів у ВР та великої кількості журналістів є вирішення питання з наданням акредитацій.

"З точки зору роботи з медіа ситуація у Верховній раді не покращується. Проблема піднята, проблема очевидно є. Але її вирішення не лежить у площині комітету з питань регламенту", - повідомив Пинзеник.

За його словами, питання обмеження доступу журналістів до кулуарів навряд чи буде підтримано.

"Я звернув увагу, що з вчорашнього дня, коли інформація про рішення регламентного комітету почала широко висвітлюватись, стільки стало захисників журналістів… Повірте, на цьому зроблять політику, і точно ця ініціатива не буде підтримана… Депутати дуже бояться за свою репутацію. Вони зацікавлені у хорошому ставленні ЗМІ. Більшість депутатів прагнуть до щоденного спілкування з журналістами, прагнуть висвітлення. Не переживайте, вони будуть готові за це розп'яти і регламентний комітет, і будь-якого посягача на свободу слова", - додав парламентар.

Депутат наголосив, що кращим методом врегулювання роботи журналістів у ВР буде вирішення питання щодо надання акредитації.

"Я вважаю, що це (обмеження доступу в кулуари, -ред.) - не найкращий спосіб врегулювання ситуації. Краще було б налагодження питання акредитації", - повідомив Пинзеник.

Нагадаємо, комітет з питань свободи словами розгляне питання акредитації журналістів у Верховній Раді, а також питання обмеження доступу ЗМІ до кулуарами у середу, 11 липня 2018 року.