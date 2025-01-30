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Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Порошенка від засідань

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту підтримав відсторонення нардепа Петра Порошенка від участі у засіданнях парламенту. Йдеться про відсторонення у піврічний термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Регламентного комітету.

Таким чином, відповідну ініціативу підтримали 6 членів Комітету ВРУ, ще троє - утрималися, а один проголосував проти.

За словами нардепа від "Європейської Солідарності" Ірини Геращенко, Порошенка хочуть відсторонити від пленарних засідань Ради на пів року, протягом усієї 13-ї сесії. У партії нагадали, що в умовах воєнного часу безперервне засідання триває всю сесію, тобто з лютого до серпня.

Перед цим народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Арʼєв оприлюднив заяву, в якій повідомив, що Порошенка можуть відсторонити від участі в пленарних засідань Верховної Ради через образу нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка у приватній розмові 19 січня. 

Втім, що саме Порошенко сказав Яременку в партії "Європейська Солідарність" не уточнили. Але відомо, що в порядку денному засідання Регламентного комітету ВРУ за 30 січня була відповідна скарга "щодо подій, які мали місце 19 грудня 2024 року в залі пленарних засідань". Її подав народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв.

Що відомо про Петра Порошенка

Петро Порошенко народився 26 вересня 1965 в м. Болград Одеської області. Український підприємець, політик та п’ятий президент України (2014-2019 рр). Є засновником корпорації Roshen.

За час політичної кар'єри також був і міністром закордонних справ (2009-2010) та міністром економіки і торгівлі (2012). Був членом Ради Національного банку України (2007-2014)

Після президентства став народним депутатом IX скликання, є лідером партії "Європейська Солідарність". Одружений, має чотирьох дітей. 

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