Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Порошенко от заседаний

Таким образом, соответствующую инициативу поддержали 6 членов Комитета ВРУ, еще трое - воздержались, а один проголосовал против.

По словам нардепа от "Европейской Солидарности" Ирины Геращенко, Порошенко хотят отстранить от пленарных заседаний Рады на полгода, в течение всей 13-й сессии. В партии напомнили, что в условиях военного времени непрерывное заседание длится всю сессию, то есть с февраля по август.

Перед этим народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев обнародовал заявление, в котором сообщил, что Порошенко могут отстранить от участия в пленарных заседаниях Верховной Рады из-за оскорбления нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко в частном разговоре 19 января.

Впрочем, что именно Порошенко сказал Яременко в партии "Европейская Солидарность" не уточнили. Но известно, что в повестке дня заседания Регламентного комитета ВРУ за 30 января была соответствующая жалоба "относительно событий, которые имели место 19 декабря 2024 года в зале пленарных заседаний". Ее подал народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Что известно о Петре Порошенко

Петр Порошенко родился 26 сентября 1965 года в г. Болград Одесской области. Украинский предприниматель, политик и пятый президент Украины (2014-2019 гг). Является основателем корпорации Roshen.

За время политической карьеры также был и министром иностранных дел (2009-2010), министром экономики и торговли (2012). Был членом Совета Национального банка Украины (2007-2014)

После президентства стал народным депутатом IX созыва, является лидером партии "Европейская Солидарность". Женат, имеет четырех детей.