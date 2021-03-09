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Регистрация для участия в ВНО завершилась. Названы самые популярные предметы

Автор: Юлия Струк

В Украине завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По состоянию на 5 марта зарегистрировались 318 946 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В самые популярные предметы ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:

  • украинский язык и литература - 208 044 человека (103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку);
  • математика - 242 834 человека (65 652 человека зарегистрировались для участия в тестировании из задач уровня стандарта);
  • история Украины - 247 109 человек;
  • география - 147 207 человек;
  • английский язык - 122 681 человек;
  • биология - 104 664 человека.

Меньше всего учеников зарегистрировалось на следующие предметы:

  • физика - 26 911 человек;
  • химия - 10 338 человек;
  • немецкий язык - 1965 человек;
  • французский язык - 464 человека:
  • испанский язык - 149 человек.

Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после этой даты, обрабатывать не будут.

Напомним, 5 марта в Украине завершилась регистрация на ВНО.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новой стипендии для учащихся за хорошие результаты ВНО.

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