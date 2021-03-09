Регистрация для участия в ВНО завершилась. Названы самые популярные предметы

В Украине завершился основной период подачи регистрационных документов для участия во внешнем независимом оценивании. По состоянию на 5 марта зарегистрировались 318 946 человек.
В самые популярные предметы ВНО, которые выбирают учащиеся, вошли:
Меньше всего учеников зарегистрировалось на следующие предметы:
Сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после этой даты, обрабатывать не будут.
Напомним, 5 марта в Украине завершилась регистрация на ВНО.
Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новой стипендии для учащихся за хорошие результаты ВНО.