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Реєстрація для участі в ЗНО завершилася. Названі найпопулярніші предмети

Автор: Юлія Струк

В Україні завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.


Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:

  • українська мова і література - 208 044 особи (103 931 особа зареєструвалася для участі в тестуванні з української мови);
  • математика - 242 834 особи (65 652 особи зареєструвалися для участі в тестуванні із завдань рівня стандарту);
  • історія України - 247 109 осіб;
  • географія - 147 207 осіб;
  • англійська мова - 122 681 особа;
  • біологія - 104 664 особи.

Найменше учнів зареєструвалося на наступні предмети:

  • фізика - 26 911 осіб;
  • хімія - 10 338 осіб;
  • німецька мова - 1 965 осіб;
  • французька мова - 464 особи:
  • іспанська мова - 149 осіб.

Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після цієї дати, опрацьовувати не будуть.

Нагадаємо, 5 березня в Україні завершилася реєстрація на ЗНО.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів про нову стипендію для учнів за хороші результати ЗНО.

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