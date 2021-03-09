Реєстрація для участі в ЗНО завершилася. Названі найпопулярніші предмети

В Україні завершився основний період подання реєстраційних документів для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. Станом на 5 березня зареєструвалися 318 946 осіб.
До найпопулярніших предметів ЗНО, які обирають учні, ввійшли:
Найменше учнів зареєструвалося на наступні предмети:
Наразі регіональні центри оцінювання якості освіти продовжують опрацьовувати реєстраційні документи, отримані після 5 березня, однак за умови, що вони відправлені у встановлені терміни. Документи, надіслані після цієї дати, опрацьовувати не будуть.
Нагадаємо, 5 березня в Україні завершилася реєстрація на ЗНО.
Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський розповів про нову стипендію для учнів за хороші результати ЗНО.