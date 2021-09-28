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Регистрация "Партии Шария": СБУ сообщила подозрение еще трем лицам

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще трем лицам, причастным к регистрации "Партии Шария". Накануне правоохранители установили, что партия была зарегистрирована с нарушением законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как рассказали РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о журналистке издания "Страна" Антонине Белоглазовой, юристе Анатолии Жиле и представительнице партии "Объединенная Украина" Наталье Чекман.

Этим трем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов для государственной регистрации юридического лица.

"У СБУ есть аргументированные доказательства причастности этих лиц к подделке документов о перерегистрации политической партии "Объединенная Украина" в политическую партию "Партия Шария" и к подделке протоколов заседаний этой "политической силы" для избрания нужных руководителей партии", - заявили в службе.

Сейчас правоохранители устанавливают круг других лиц, которые могут быть причастны к этой противоправной деятельности.

Напомним, на прошлой неделе СБУ сообщила подозрение теще подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария. Ее подозревают в незаконной регистрации "Партии Шария".

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Служба безопасности УкраиныАнатолий Шарий