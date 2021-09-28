Реєстрація "Партії Шарія": СБУ повідомила підозру ще трьом особам

Як розповіли РБК-Україна в правоохоронних органах, мова про журналістку видання "Страна" Антоніну Бєлоглазову, юриста Анатолія Жилу та представницю партії "Об'єднана Україна" Наталію Чекман.

Цим трьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, тобто підробка документів для державної реєстрації юридичної особи.

"У СБУ є аргументовані докази причетності цих осіб до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія" та до фальшування протоколів засідань цієї "політичної сили" задля обрання потрібних керівників партії", - заявили у службі.

Наразі правоохоронці встановлюють коло інших осіб, які можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності.