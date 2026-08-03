Втрати РФ на фронті дійшли до 40 тисяч на місяць. Чи проведе Путін мобілізацію

Армія Росії щомісяця втрачає на фронті до 40 тисяч людей, понад 60% з них - убитими. Контрактників для покриття цих втрат уже не вистачає, тому в Кремлі обговорюють нову хвилю мобілізації.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Балістичний терор і пастка для Путіна: що задумала Росія і чи можливе перемир'я цього року ".

Чому російській армії бракує людей

Набір контрактників, за словами джерел, виконується майже на сто відсотків. Але навіть цього недостатньо ні для формування нових частин, ні для повноцінного поповнення втрат.

"Найбільше просідання Москва має з набором до своїх сил безпілотних систем: cтудентам і молоді пропонують службу в підрозділах БпС як нібито безпечніший та престижніший варіант. Однак потоку охочих все одно немає", - йдеться у матеріалі.

Скільки людей можуть мобілізувати восени

Джерела у військових і політичних колах не беруться однозначно стверджувати, що Кремль оголосить нову хвилю мобілізації одразу після вересневих виборів у Росії.

Якщо Володимир Путін все ж піде на такий крок, ідеться про 100-300 тисяч осіб. Це відбуватиметься паралельно з набором контрактників.

Чому мобілізацію розтягнуть на кілька місяців

Найімовірніше, новий призов проведуть поступово, а не одномоментно. Це дасть Кремлю можливість уникнути різкого суспільного шоку.

Водночас це зменшить навантаження на навчальні центри. Одночасно прийняти, озброїти й підготувати сотні тисяч людей російська система просто не здатна. Тому ефект від нової хвилі мобілізації може проявитися вже взимку або навіть наступного року.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Кремля готує умови для розширення мобілізації.