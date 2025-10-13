У регіоні панує апатія: ГУР перехопило скарги мешканки Бєлгородщини на почату Путіним війну

Зокрема, розвідка перехопила розмову жінки, яка описує апатію та страх, що стали частиною повсякденного життя росіян у прикордонних регіонах.

"Це, знаєш, безвихідь, просто", - зізнається жінка, розповідаючи про постійні атаки дронів і відчуття небезпеки.

За її словами, удари стали настільки частими, що люди вже не знають, чого чекати далі: "Я запізнилася, коротше кажучи, а їх [ударних дронів] прямо десятками десь запускали. Уявляєш собі?! Дивлюся: летить, і куди він пролетить, і що він зробить, на що він націлений".

Мешканка Бєлгородщини визнає, що життя під звуки вибухів стало новою "нормою": "День прожив і слава тобі, Господи. Ось так ось тепер у нас виходить. Отож дожили - ось до чого, молодці".

Як зазначають українські розвідники, подібні настрої дедалі частіше фіксуються серед населення прикордонних областей Росії, яке поступово усвідомлює наслідки війни, розв’язаної Кремлем.