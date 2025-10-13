RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В регионе царит апатия: ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины на начатую Путиным войну

Иллюстративное фото: ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины на начатую Путиным войну (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Жители российской Белгородской области, что в России, жалуются на войну, которую начал российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, разведка перехватила разговор женщины, которая описывает апатию и страх, ставшие частью повседневной жизни россиян в приграничных регионах.

"Это, знаешь, безысходность, просто", - признается женщина, рассказывая о постоянных атаках дронов и ощущении опасности.

По ее словам, удары стали настолько частыми, что люди уже не знают, чего ждать дальше: "Я опоздала, короче говоря, а их [ударных дронов] прямо десятками где-то запускали. Представляешь себе?! Смотрю: летит, и куда он пролетит, и что он сделает, на что он нацелен".

Жительница Белгородщины признает, что жизнь под звуки взрывов стала новой "нормой": "День прожил и слава тебе, Господи. Вот так вот теперь у нас получается. Вот дожили - вот до чего, молодцы".

Как отмечают украинские разведчики, подобные настроения все чаще фиксируются среди населения приграничных областей России, которое постепенно осознает последствия войны, развязанной Кремлем.

 

 

Напомним, 5 октября россияне жаловались, что по подстанции "Луч" в Белгороде был нанесен ракетный удар. В результате обстрела подстанция загорелась, а в большинстве районов города возникли масштабные переломы со светом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРБелгородская областьВойна в Украине