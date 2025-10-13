В регионе царит апатия: ГУР перехватило жалобы жительницы Белгородщины на начатую Путиным войну

В частности, разведка перехватила разговор женщины, которая описывает апатию и страх, ставшие частью повседневной жизни россиян в приграничных регионах.

"Это, знаешь, безысходность, просто", - признается женщина, рассказывая о постоянных атаках дронов и ощущении опасности.

По ее словам, удары стали настолько частыми, что люди уже не знают, чего ждать дальше: "Я опоздала, короче говоря, а их [ударных дронов] прямо десятками где-то запускали. Представляешь себе?! Смотрю: летит, и куда он пролетит, и что он сделает, на что он нацелен".

Жительница Белгородщины признает, что жизнь под звуки взрывов стала новой "нормой": "День прожил и слава тебе, Господи. Вот так вот теперь у нас получается. Вот дожили - вот до чего, молодцы".

Как отмечают украинские разведчики, подобные настроения все чаще фиксируются среди населения приграничных областей России, которое постепенно осознает последствия войны, развязанной Кремлем.