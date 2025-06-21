Регіон не витримає ще однієї війни. Ердоган зустрівся з главою МЗС Ірану

Конфлікт Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, що у ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масованого удару по військових і ядерних об'єктах Ірану в рамках операції "Левовий народ".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що рішення щодо цієї операції було ухвалене ще у листопаді 2024 року, однак його реалізацію відклали через політичну ситуацію.

Як виявилось, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців.

Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.

Наразі ж відомо, що під час атаки в районі Тегерана було знищено щонайменше 20 високопоставлених офіцерів і кілька фахівців, причетних до іранської ядерної програми. За кілька днів сторони обмінялися сотнями ударів, зокрема з використанням дронів і ракет.

Зауважимо, що вчора, 20 червня, надійшла інформація про спробу Ізраїлю ліквідувати іранського вченого-ядерника за допомогою безпілотного літального апарата.

Натомість Іран вчора вдень вдарив по кількох містах Ізраїлю балістичними ракетами.

Відомо, що в Хайфі був "приліт", унаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей.

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