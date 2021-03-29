В Минсоцполитики назвали условие для минимальной пенсии в 3,5 тысячи гривен

"Если Верховная рада поддержит наш законопроект и сопутствующие четыре по изменениям в кодексы, то я на второй день внесу законопроект, который позволит сделать минимальную пенсию на уровне 3,5 тысяч гривен для неработающих, 70-летних, у кого есть 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин", - сказала она.

В то же время Лазебная отметила, что "надо отвязать все то лишнее, что привязано к прожиточному минимуму".