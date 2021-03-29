В Минсоцполитики назвали условие для минимальной пенсии в 3,5 тысячи гривен
В случае принятия Верховной радой законопроектов о прожиточном минимуме, минимальная пенсия составит 3,5 тысячи гривен для лиц с полным страховым стажем. Прожиточный минимум необходимо упорядочить.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр социальной политики Марина Лазебная.
"Если Верховная рада поддержит наш законопроект и сопутствующие четыре по изменениям в кодексы, то я на второй день внесу законопроект, который позволит сделать минимальную пенсию на уровне 3,5 тысяч гривен для неработающих, 70-летних, у кого есть 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин", - сказала она.
В то же время Лазебная отметила, что "надо отвязать все то лишнее, что привязано к прожиточному минимуму".
Напомним, Кабинет министров 27 января одобрил законопроект по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг (административного сбора). Предлагается изменить методологию расчетов.
Отметим, с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум до 2189 гривен. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты.