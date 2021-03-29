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У Мінсоцполітики назвали умову для мінімальної пенсії у 3,5 тисячі гривень

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 11:24
У Мінсоцполітики назвали умову для мінімальної пенсії у 3,5 тисячі гривень Фото: Марина Лазебна назвала ромір пенсії після реформи прожиткового мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус, Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч

У разі ухвалення Верховною радою законопроектів щодо прожиткового мінімуму, мінімальна пенсія становитиме 3,5 тисячі гривень для осіб з повним страховим стажем. Прожитковий мінімум необхідно упорядкувати.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Якщо Верховна рада підтримає наш законопроект і чотири супутні по змінах до кодексів, то я на другий день внесу законопроект, який дозволить зробити мінімальну пенсію на рівні 3,5 тисяч гривень для непрацюючих, 70-літніх, у кого є 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків", - сказала вона.

Водночас Лазебна зазначила, що "треба відв’язати все те зайве, що прив'язано до прожиткового мінімуму".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 січня схвалив законопроект щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 гривень. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати.

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