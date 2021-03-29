У Мінсоцполітики назвали умову для мінімальної пенсії у 3,5 тисячі гривень

"Якщо Верховна рада підтримає наш законопроект і чотири супутні по змінах до кодексів, то я на другий день внесу законопроект, який дозволить зробити мінімальну пенсію на рівні 3,5 тисяч гривень для непрацюючих, 70-літніх, у кого є 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків", - сказала вона.

Водночас Лазебна зазначила, що "треба відв’язати все те зайве, що прив'язано до прожиткового мінімуму".