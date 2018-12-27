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Для реформы ГФС сформировали межведомственную группу

Новости » Политика    27.12.2018 - 13:18
Для реформы ГФС сформировали межведомственную группу
Иллюстративное фото (twitter.com/SFSofUkraine)

В межведомственную рабочую группу войдут не более 50 человек

Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу для реформирования органов, которые реализуют налоговую и таможенную политику. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сообщается, что состав рабочей группы не будет превышать 50 человек. В нее войдут  представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины и эксперты.

Кроме того, правительство утвердило положение о межведомственной рабочей группе и определило ее основные задачи. В частности, она будет анализировать предложения по реформе государственной налоговой и таможенной служб и подавать рекомендации на рассмотрение Кабмина.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, на прошлой неделе было принято решение о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы.

Также ранее стало известно, что реформа Фискальной службы содержится в тексте нового меморандума с Международным валютным фондом.

 

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГФСреформы
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