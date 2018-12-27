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Для реформи ДФС сформували міжвідомчу групу

Новини » Політика    27.12.2018 - 13:18
Для реформи ДФС сформували міжвідомчу групу
Ілюстративне фото (twitter.com/SFSofUkraine)

До міжвідомчої робочої групи увійдуть не більше 50 осіб

Кабінет міністрів України створив міжвідомчу робочу групу для реформування органів, які реалізують податкову і митну політику. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що склад робочої групи не буде перевищувати 50 осіб. До неї увійдуть представники органів виконавчої влади, міжнародних та громадських організацій, народні депутати України та експерти.

Крім того, уряд затвердив положення про міжвідомчу робочу групу і визначив її основні завдання. Зокрема, вона буде аналізувати пропозиції щодо реформи державної податкової та митної служб та подавати рекомендації на розгляд Кабміну.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, минулого тижня було прийнято рішення про поділ ДФС на податкову і митну служби.

Також раніше стало відомо, що реформа Фіскальної служби міститься в тексті нового меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

 

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