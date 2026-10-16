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Реформи і гарантії партнерів: МВФ назвав умови двох нових траншів для України

16:55 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Реформи і гарантії партнерів: МВФ назвав умови двох нових траншів для України Фото: директор Європейського департаменту МВФ Матеуш Щурек (imf.org.)
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Україні потрібно продовжити реформи і отримати гарантії фінансування від партнерів. Це дозволить прискорити ухвалення третього і четвертого траншів від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського департаменту МВФ Матеуша Щурека на Щорічних зборах МВФ та групи Світового банку у Бангкоці.

Україні потрібні реформи

Відновлення реформ в Україні є однією з необхідних умов для успішного об'єднаного другого та третього перегляду програми розширеного фінансування EFF (нова чотирирічна програма МВФ для України - ред.) до кінця цього року.

Другою умовою для цього є гарантії фінансування від партнерів, каже Щурек.

Щурек зазначив, що вкрай важливим є прийняття законів та інших заходів у сферах:

  • мобілізації доходів,
  • державного управління.

Це критично важливо для залучення подальшого фінансування від донорів, починаючи вже з 2026 року, уточнив він.

Проєкт Держбюджету України 2027

Посадовець МВФ згадав про урядовий проєкт державного бюджету України на 2027 рік, поданий до парламенту. Документ ґрунтується на припущенні, що війна триватиме довше.

"Це, звісно, збільшує потребу у фінансуванні на 2027 рік", - каже він.

Програма EFF

Цього року під час щорічних зборів МВФ, які проходять 12-18 жовтня, українська делегація обговорює з Фондом виконання програми EFF обсягом 8,1 мільярдів доларів.

Вона була затверджена наприкінці лютого цього року та є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках обсягом 136,5 мільярдів доларів за базовим сценарієм.

У липні МВФ завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько 690 мільйонів доларів, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до 2,2 мільярда доларів.

Наразі йдеться про об'єднання другого та третього перегляду програми для виділення об'єднаного третього та четвертого траншів на загальну суму близько 1,65 мільярда доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що місія Міжнародного валютного фонду з другого перегляду програми розширеного фінансування EFF очікується у листопаді.

Крім того, 31 серпня місія МВФ розпочала переговори з Україною. У центрі уваги була економіка, реформи та бюджет-2027.

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