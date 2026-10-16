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Реформы и гарантии партнеров: МВФ назвал условия двух новых траншей для Украины

16:55 16.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Реформы и гарантии партнеров: МВФ назвал условия двух новых траншей для Украины Фото: директор Европейского департамента МВФ Матеуш Щурек (imf.org.)
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Украине следует продолжить реформы и получить гарантии финансирования от партнеров. Это позволит ускорить одобрение третьего и четвертого траншей от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского департамента МВФ Матеуша Щурека на Ежегодном собрании МВФ и группы Всемирного банка в Бангкоке.

Украине нужны реформы

Возобновление реформ в Украине является одним из необходимых условий для успешного объединенного второго и третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF (новая четырехлетняя программа МВФ для Украины - ред.) до конца этого года.

Вторым условием для этого есть гарантии финансирования от партнеров, говорит Щурек.

Щурек отметил, что крайне важно принятие законов и других мер в сферах:

  • мобилизации доходов,
  • государственного управления.

Это критически важно для привлечения дальнейшего финансирования от доноров, начиная с 2026 года, уточнил он.

Проект Госбюджета Украины 2027

Чиновник МВФ упомянул о правительственном проекте государственного бюджета Украины на 2027 год, поданном в парламент. Документ основывается на предположении, что война будет длиться дольше.

"Это, конечно, увеличивает потребность в финансировании на 2027 год", - говорит он.

Программа EFF

В этом году во время ежегодного собрания МВФ, которое проходит 12-18 октября, украинская делегация обсуждает с Фондом выполнения программы EFF объемом 8,1 миллиарда долларов.

Она была утверждена в конце февраля этого года и является частью общего внешнего финансирования в 2026-2029 годах в размере 136,5 миллиарда долларов по базовому сценарию.

В июле МВФ завершил первый пересмотр программы и выделил второй транш около 690 миллионов долларов, что довело общий объем полученного финансирования по новой программе до 2,2 миллиарда долларов.

Речь идет об объединении второго и третьего просмотра программы для выделения объединенного третьего и четвертого траншей на общую сумму около 1,65 миллиарда долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что миссия Международного валютного фонда по второму пересмотру программы расширенного финансирования EFF ожидается в ноябре.

Кроме того, 31 августа миссия МВФ начала переговоры с Украиной. В центре внимания находилась экономика, реформы и бюджет-2027.

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