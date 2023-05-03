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Реформа ВЛК. Шмигаль пояснив, що зміниться для військових

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада підтримала два законопроекти, які спрямовані на реформування військово-лікарських комісій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

За його словами, закон №9158 дозволить впровадити електронний документообіг між військовою частиною та територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки.

Окрім цього буде спрощено отримання довідки про обставини поранення - тепер не потрібно проводити розслідування.

"Документи надсилатимуться в електронному вигляді з в/ч до ТЦК СП у визначений законом термін. Швидко, легко й доступно", - написав прем'єр.

А от закон №9154 дозволить створювати ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

"Ми вже почали розширення кількості ВЛК по країні. Тепер маємо законодавчу основу для створення додаткових військово-лікарських комісій на базі цивільних медичних закладів. Це усуне черги та покращить доступність процесу для наших військових", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, Верховна рада у вівторок, 2 травня, ухвалила два закони для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій. Мова йде про документи №9154 та №9158.

Також раніше ми писали, що військово-лікарські комісії в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.

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