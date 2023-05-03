Реформа ВВК. Шмыгаль объяснил, что изменится для военных

По его словам, закон №9158 позволит ввести электронный документооборот между воинской частью и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Кроме этого, будет упрощено получение справки об обстоятельствах ранения - теперь не нужно проводить расследование.

"Документы будут направляться в электронном виде с в/ч в ТЦК СП в определенный законом срок. Быстро, легко и доступно", - написал премьер.

А вот закон №9154 позволит создавать ВВК при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

"Мы уже начали расширение количества ВВК по стране. Теперь имеем законодательную основу для создания дополнительных военно-врачебных комиссий на базе гражданских медицинских учреждений. Это устранит очереди и улучшит доступность процесса для наших военных", - сообщил Шмыгаль.