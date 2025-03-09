Реформа ВЛК. До кінця року розгляд справ стане анонімним, - ТЦК

Він розповів, що в Україні активно впроваджують цифровізацію процесу проходження військово-лікарських комісій.

"Першим кроком було сформування в "Резерв+" направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію", - сказав Гусарук.

Також представник ТЦК додав, що вже на останньому третьому етапі цифровізації - військово-лікарські комісії розглядатимуть анонімізовані справи, і це вже станеться в цьому році.

"Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики", - поінформував він.