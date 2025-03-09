Реформа ВЛК. До конца года рассмотрение дел станет анонимным, - ТЦК

Он рассказал, что в Украине активно внедряют цифровизацию процесса прохождения военно-врачебных комиссий.

"Первым шагом было формирование в "Резерв+" направлений на ВВК в электронной форме. Теперь эти направления имеют четкую дату. Военнообязанный, который хочет пройти ВВК, может сгенерировать такое направление и в определенное время зайти в определенное медицинское учреждение, где ему проведут комиссию", - сказал Гусарук.

Также представитель ТЦК добавил, что уже на последнем третьем этапе цифровизации - военно-врачебные комиссии будут рассматривать анонимизированные дела, и это уже произойдет в этом году.

"Это произойдет в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это уменьшит коррупционные риски", - проинформировал он.