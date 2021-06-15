Реформа сферы дипломирования моряков предусматривает оцифровизацию услуг через "Дию", - Горенюк

Во время презентации плана реформирования сферы дипломирования моряков утвердили обязательную оцифровизацию всех услуг через единое окно в "Дие". Основная цель: убрать коррупционные риски и минимизировать человеческий фактор.
Об этом сообщил народный депутат Александр Горенюк во время всеукраинского форума "Украина 30".
"Важнейшие положения плана - упростить и ускорить процедуры основных сервисов: получение паспорта моряка (биометрического паспорта моряка) и подтверждения сертификата моряка, обеспечить качественную работу единого окна электронных сервисов для моряков, а также наладить работу учебно-тренажерных заведений. Начать реализацию плана решили путем замены всего руководства и открытым конкурсом на должность руководителя МорАду", - заявил Александр Горенюк.
Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование", а также получить электронный сертификат и усовершенствовать необходимые навыки.