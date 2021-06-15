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Реформа сфери дипломування моряків передбачатиме оцифривізацію послуг через "Дія", - Горенюк

Автор: РБК-Україна

Під час презентації плану реформування сфери дипломування моряків затвердили обов'язкову оцифривізацію всіх послуг через єдине вікно в "Дія". Основна мета: прибрати корупційні ризики та мінімізувати людський фактор.

Про це повідомив народний депутат Олександр Горенюк під час всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Найважливіші положення плану - спростити та прискорити процедури основних сервісів: отримання паспорта моряка (біометричного паспорта моряка) та підтвердження сертифіката моряка, забезпечити якісну роботу єдиного вікна електронних сервісів для моряків, а також налагодити роботу навчально-тренажерних закладів. Розпочати реалізацію плану вирішили шляхом заміни всього керівництва та відкритим конкурсом на посаду керівника МорАду", - заявив Олександр Горенюк.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації представило національний тест на цифрову грамотність держслужбовців, які зможуть перевірити рівень відповідної компетентності на порталі "Дія. Цифрова освіта", а також отримати електронний сертифікат та вдосконалити необхідні навички.

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