Реформа СБУ демотивирует сотрудников, - экс-зампред Кононенко

Сотрудники СБУ сейчас демотивированы из-за реформы ведомства. Они опасаются предстоящих увольнений и снижения уровня социального обеспечения.

Об это заявил бывший замглавы спецслужбы, генерал Виктор Кононенко, говорится в материале "Служба поиска врагов. Чем станет СБУ после реформы" .

По его словам, СБУ обвиняют в повальной коррумпированности. Кононенко считает, что это совсем не так.

"Спецслужба как и любое другое госучреждение является отражением государства, в том же управлении "К" большинство честные ребята. Да, есть случаи проявления коррупции, но с ними зачастую сама СБУ и борется", - сказал он.

Верховная рада приняла в первом чтении закон о реформе Службы безопасности Украины, который, в частности, предполагает сокращение штата.