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Реформа СБУ демотивує співробітників, - екс-заступник голови Кононенко

Автор: Олег Черниш

Співробітники СБУ зараз демотивовані через реформи відомства. Вони побоюються майбутніх звільнень і зниження рівня соціального забезпечення.

Про це заявив колишній заступник голови спецслужби, генерал Віктор Кононенко, йдеться в матеріалі "Служба пошуку ворогів. Чим стане СБУ після реформи".

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За його словами, СБУ звинувачують в повальній корумпованості. Кононенко вважає, що це зовсім не так.

"Спецслужба як і будь-яка інша держустанова є відображенням держави, в тому ж управлінні "К" більшість чесні хлопці. Так, є випадки прояву корупції, але з ними часто сама СБУ і бореться", - сказав він.

Верховна рада прийняла в першому читанні закон про реформу Служби безпеки України, який, зокрема, передбачає скорочення штату.

Нагадаємо, голова відомства Баканов виступив проти скорочення штату СБУ.

Зазначимо, в Раді вважають питання СБУ ключовим для прийняття закону про Бюро економбезопасності.

Верховна рада схвалила за основу закон президента Володимира Зеленського про реформу Служби безпеки України. Йдеться про законопроект №3196-д.

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Новини України Служба безпеки України
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