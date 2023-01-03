Реформа промислового забруднення потребує перехідного періоду, - експерт

"Сьогодні підприємства не можуть собі дозволити таку автоматику. Тому всі надали спільне заперечення щодо цієї ініціативи - адже це дуже серйозні витрати. Галузям потрібен перехідний період, а не просто рішення, після якого все має запрацювати автоматично", - підкреслив експерт.

За його словами, такі рішення не повинні запроваджуватися просто постановами, адже це порушує норми українського законодавства. Крім того, мають бути відпрацьовані механізми державного фінансування екологічної реформи, як це відбувалося у Європі.

"По-перше, спочатку має бути ухвалений закон, після якого можуть бути розглянуті підзаконні акти - накази та постанови. Крім того, у Європі всі ці рішення ухвалювалися спільно з владою та за участю державного фінансування, тоді як в Україні ці витрати лягають цілком на плечі бізнесу. І це також має бути предметом серйозного обговорення", - резюмував Кудрявцев.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація заявила, що законопроект №6004-д щодо контролю сфері контролю промислового забруднення має бути доопрацьовано, а діалог між бізнесом та владою - продовжено, адже проект все ще містить ряд двозначностей, які у тому числі порушують європейські норми.

Крім того, проєкт не враховує кризовий стан промисловості та не передбачає перехідний період, який необхідний українським компаніям для відновлення.