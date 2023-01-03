Реформа промышленного загрязнения нуждается в переходном периоде, - эксперт

"Сегодня предприятия не могут себе позволить такую автоматику. Поэтому все предоставили совместное отрицание этой инициативы - ведь это очень серьезные затраты. Отраслям нужен переходный период, а не просто решение, после которого все должно заработать автоматически", - подчеркнул эксперт.

По его словам, такие решения не должны вводиться просто постановлениями, ведь это нарушает нормы украинского законодательства. Кроме того, должны быть отработаны механизмы государственного финансирования экологической реформы, как это происходило в Европе.

"Во-первых, сначала должен быть принят закон, после которого могут быть рассмотрены подзаконные акты - приказы и постановления. Кроме того, в Европе все эти решения принимались совместно с властью и с участием государственного финансирования, тогда как в Украине эти расходы ложатся полностью на плечи бизнеса. И это тоже должно быть предметом серьезного обсуждения", - резюмировал Кудрявцев.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявила, что законопроект №6004-д о контроле сфере контроля промышленного загрязнения должен быть доработан, а диалог между бизнесом и властью - продолжен, ведь проект все еще содержит ряд двусмысленностей, в том числе нарушающих европейские нормы.

Кроме того, проект не учитывает кризисное состояние промышленности и не предусматривает переходного периода, необходимого украинским компаниям для восстановления.