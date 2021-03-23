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Реформа первички стартовала в 2018 году. Медучреждениям выплатили более 42 млрд гривен

Автор: Юлия Струк

Реформа первичной медицинской помощи в Украине стартовала в апреле 2018 года. За это время медицинским учреждениям выплатили более 42,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья.

"В целом НСЗУ выплатила заведениям первички более 42 с половиной миллиарда гривен, начиная с 2018 года и до сих пор", - говорится в сообщении.

За все это время сотрудничества с НСЗУ больше всего средств получили:

  • более 325 млн гривен - ЦПМСД Житомирского городского совета;
  • почти 291 млн гривен - центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского горсовета;
  • более 250 млн гривен - ЦПМСД №1 Оболонского района города Киева.

"Ожидаемое количество поставщиков первичной помощи, которые будут работать по контракту с НСЗУ в 2021 году, увеличится. На сегодня договор с НСЗУ на предоставление первичной медицинской помощи имеют 1696 учреждений, а предложения на сотрудничество с 1 апреля уже подали на 108 больше", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, на первичную медпомощь украинцам в 2021 году предусмотрели более 20,6 млрд гривен.

Как писало РБК-Украина, в январе в НСЗУ заявили, что в Украине медицинским учреждениям за оказание первичной медицинской помощи выплатили более 18 млрд гривен.

Кроме того, с 1 января в Украине изменился алгоритм вызова "скорой помощи".

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