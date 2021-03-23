Реформа первинки стартувала у 2018 році. Медзакладам виплатили понад 42 млрд гривень

Реформа первинної медичної допомоги в Україні стартувала у квітні 2018 року. За цей час медичним закладам виплатили понад 42,5 млрд гривень.
"Загалом НСЗУ виплатила закладам первинки понад 42 з половиною мільярди гривень, починаючи з 2018 року і до сьогодні", - сказано у повідомленні.
За весь цей час співпраці з НСЗУ найбільше коштів отримали:
"Очікувана кількість надавачів первинної допомоги, які працюватимуть за контрактом з НСЗУ у 2021 році, збільшиться. На сьогодні договір з НСЗУ на надання первинної медичної допомоги мають 1696 закладів, а пропозиції на співпрацю з 1 квітня вже подали на 108 більше", - підкреслюють у відомстві.
Нагадаємо, на первинну меддопомогу українцям у 2021 році передбачили понад 20,6 млрд гривень.
Як писало РБК-Україна, в січні в НСЗУ заявили, що в Україні медичним установам за надання первинної медичної допомоги виплатили понад 18 млрд гривень.
Крім того, з 1 січня в Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги".