Реформа первички стартовала в 2018 году. Медучреждениям выплатили более 42 млрд гривен

Реформа первичной медицинской помощи в Украине стартовала в апреле 2018 года. За это время медицинским учреждениям выплатили более 42,5 млрд гривен.

"В целом НСЗУ выплатила заведениям первички более 42 с половиной миллиарда гривен, начиная с 2018 года и до сих пор", - говорится в сообщении.

За все это время сотрудничества с НСЗУ больше всего средств получили:

более 325 млн гривен - ЦПМСД Житомирского городского совета;

почти 291 млн гривен - центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ивано-Франковского горсовета;

более 250 млн гривен - ЦПМСД №1 Оболонского района города Киева.

"Ожидаемое количество поставщиков первичной помощи, которые будут работать по контракту с НСЗУ в 2021 году, увеличится. На сегодня договор с НСЗУ на предоставление первичной медицинской помощи имеют 1696 учреждений, а предложения на сотрудничество с 1 апреля уже подали на 108 больше", - подчеркивают в ведомстве.