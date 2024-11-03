Реформа МСЕК: що зміниться від 1 січня

"Реформа МСЕК - перший і ключовий етап втілення такого бачення щодо підтримки громадянина державою. Тому замінюємо застарілу, не персоналізовану, неефективну і корумповану систему медико-соціальної експертизи на нову - оцінювання того, як людина функціонує у повсякденному житті", - наголосили в МОЗ.

Для цього міністерство підготувало законопроєкт, який започатковує нову прозору систему. Уряд схвалив документ, який буде направлено до Верховної Ради.

Найголовніше, що зміниться від 1 січня:

Замість МСЕКів оцінювання здійснюватимуть лікарі-практики на базі потужних кластерних і надкластерних багатопрофільних лікарень.

Система буде цифровізованою, що зробить її зручною та прозорою, мінімізує корупційні ризики.

Фінансувати оцінювання в лікарнях буде Національна служба здоров’я України в межах укладених договорів із формуванням чітких вимог і контролем їх дотримання.

Що не зміниться:

Встановлення статусу людини з інвалідністю та соціальні гарантії;

Статуси людей з інвалідністю, які були отримані до запуску реформи (за винятком перевірки рішень, зокрема за кримінальними провадженнями);

Медико-соціальна експертиза для дітей.

Детальніше про те, що зміниться в системі уже від 1 січня 2025 року, можна побачити на картинках нижче.