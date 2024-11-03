Реформа МСЭК: что изменится с 1 января

"Реформа МСЭК - первый и ключевой этап воплощения такого видения поддержки гражданина государством. Поэтому заменяем устаревшую, не персонализированную, неэффективную и коррумпированную систему медико-социальной экспертизы на новую - оценка того, как человек функционирует в повседневной жизни", - подчеркнули в Минздраве.

Для этого министерство подготовило законопроект, который основывает новую прозрачную систему. Правительство одобрило документ, который будет направлен в Верховную Раду.

Самое главное, что изменится с 1 января:

Вместо МСЭК оценивания будут осуществлять врачи-практики на базе мощных кластерных и сверхкластерных многопрофильных больниц.

Система будет цифровизирована, что сделает ее удобной и прозрачной, минимизирует коррупционные риски.

Финансировать оценку в больницах будет Национальная служба здоровья Украины в рамках заключенных договоров с формированием четких требований и контролем их соблюдения.

Что не изменится:

установление статуса человека с инвалидностью и социальные гарантии;

Статусы людей с инвалидностью, полученных до запуска реформы (за исключением проверки решений, в том числе по уголовным производствам);

Медикосоциальная экспертиза для детей.

Подробнее о том, что изменится в системе уже с 1 января 2025 года, можно увидеть на картинках ниже.