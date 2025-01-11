Реформа МСЕК. Що робити, якщо не згоден з висновком експертних груп

Центр оцінювання функціонального стану особи виконує важливу роль у забезпеченні об'єктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування особи.

Центр оцінювання функціонального стану особи:

здійснює організаційно-методичне консультування експертних команд;

перевіряє обґрунтованість рішень експертних команд та прийнятих до 01.01.2025 рішень МСЕК;

розглядає скарги на рішення експертних команд.

Експертні команди Центру оцінювання розглядають звернення з усієї України місце проживання чи реєстрації людини не має значення. До їх складу входять лікарі з різних державних закладів охорони здоров'я.

Однак виникають випадки, коли людина не погоджується з висновком експертної групи. для таких випадків розроблено процедуру оскарження висновку.

Подати скаргу можна:

у паперовій формі - надіславши скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;

в електронній формі - звернувшись до лікуючого лікаря, який має оформити скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Строк подання скарги - 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).

"Якщо ви пропустили строк подання скарги з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, військова служба), ви можете подати клопотання про його поновлення. Центр розгляне клопотання протягом 5 робочих днів", - пояснили в МОЗ.

Результати розгляду скарги: