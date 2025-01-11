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Реформа МСЕК. Що робити, якщо не згоден з висновком експертних груп

Фото: як діяти у разі незгоди з висновками експертів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українцям роз’яснили, як оскаржити рішення експертних команд, що замінили МСЕК. Для цього передбачена подача скарги у паперовій або електронній формі протягом 40 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.

Центр оцінювання функціонального стану особи виконує важливу роль у забезпеченні об'єктивності та прозорості процесу оцінювання повсякденного функціонування особи.

Центр оцінювання функціонального стану особи: 

  • здійснює організаційно-методичне консультування експертних команд;
  • перевіряє обґрунтованість рішень експертних команд та прийнятих до 01.01.2025 рішень МСЕК;
  • розглядає скарги на рішення експертних команд.

Експертні команди Центру оцінювання розглядають звернення з усієї України  місце проживання чи реєстрації людини не має значення. До їх складу входять лікарі з різних державних закладів охорони здоров'я.

Однак виникають випадки, коли людина не погоджується з висновком експертної групи. для таких випадків розроблено процедуру оскарження висновку.

Подати скаргу можна:

  • у паперовій формі - надіславши скаргу поштою до Центру оцінювання функціонального стану особи;
  • в електронній формі - звернувшись до лікуючого лікаря, який має оформити скаргу в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Строк подання скарги - 40 календарних днів із моменту надсилання витягу з рішення експертної команди, що оскаржується, скаржнику (його уповноваженому представнику).

"Якщо ви пропустили строк подання скарги з поважних причин (відрядження, тимчасова непрацездатність, військова служба), ви можете подати клопотання про його поновлення. Центр розгляне клопотання протягом 5 робочих днів", - пояснили в МОЗ.

Результати розгляду скарги:

  • підтвердження оскаржуваного рішення;
  • скасування оскаржуваного рішення;
  • формування нового рішення.

Ліквідація МСЕК в Україні

Нагадаємо, що від 1 січня 2025 року в Україні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) припинили свою діяльність, а їхні функції перейняли експертні команди з оцінювання функціонального стану особи.

Експертні команди складаються з лікарів різних спеціальностей, які проводять оцінювання стану здоров'я пацієнтів та приймають рішення щодо встановлення інвалідності. Рішення цих команд можна оскаржити в Центрі оцінювання функціонального стану особи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що вже сформовані понад 1,4 тисячі експертних команд.

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