Реформа МСЕК, повторні ВЛК, надбавки вчителям, податки. Головні зміни цієї зими в Україні

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Ліквідація МСЕК та нові правила встановлення інвалідності

На тлі нещодавніх корупційних скандалів із керівниками Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у різних регіонах парламент ухвалив закон про реформу цієї структури.

З 1 січня 2025 МСЕК в Україні буде ліквідовано. Проведення експертизи на встановлення інвалідності чи ступеню непрацездатності проводитимуть спеціальні експертні команди лікарів у закладах охорони здоров'я.

Щоб мінімізувати "бюрократію" та корупційні ризики, систему зроблять повністю електронною. Встановлення статусу інвалідності значно спроститься і скоротиться. Не буде потреби проходити лікарсько-консультативну комісію закладу – особистий лікар одразу направлятиме на огляд.

В МОЗ зазначають, що всі видані МСЕК документи залишаться чинними разом із пільгами та виплатами. Це стосується також осіб, яким була встановлена інвалідність пожиттєво.

Призначені МСЕК повторні огляди у 2025 році проводитимуть вже експертні команди у визначені раніше дати. Якщо повторний огляд мав відбутися в першій половині 2025 року, термін автоматично подовжується на 6 місяців – до 30 червня 2025.

Щоб пройти його, необхідно звернутися до профільного особистого лікаря, який сформує направлення.

Повторна ВЛК для обмежено придатних

Навесні 2024 в Україні було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. При цьому на законодавчому рівні було встановлено, що всі особи, яким було раніше встановлено обмежену придатність мають пройти повторний огляд військово-лікарської комісії (ВЛК) протягом 9 місяців.

Фото: обмежено придатним необхідно пройти повторну ВЛК (GettyImages)

Термін повторного проходження ВЛК спливає 4 лютого 2025. Після оцінки стану здоров'я військовозобов'язаний може отримати один із наступних статусів:

"придатний до військової служби";

"придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах";

"тимчасово непридатний", що потребує лікування або відпустки;

"непридатний" з переоглядом через 6-12 місяців;

"непридатний" з виключенням з військового обліку.

Бронь для працівників критичних підприємств

Від 1 грудня змінюються критерії бронювання від мобілізації. Нові правила стосуватимуться підприємств зі статусом критично важливих.

Надання "броні" для працівників узгоджуватиметься Міністерствами економіки та оборони, а її оформлення відбуватиметься на порталі "Дія".

Введуть додатковий зарплатний критерій – середня зарплата на підприємстві має бути вищою за 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн), зарплата працівника, якого бронюють, також не може бути нижчою 20 тис. грн. До того ж у підприємства не має бути податкових боргів.

Усі "критично важливі" підприємства мають підтвердити свій статус до 28 лютого 2025. До цієї дати відстрочки працівників від мобілізації залишаються чинними.

Щомісячні надбавки вчителям

За ініціативою президента Володимира Зеленського уряд ухвалив рішення про виплату надбавок працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності.

Вчителі щомісячно отримуватимуть такі суми (після сплати податків):

1000 грн з 1 січня 2025 року;

з 1 січня 2025 року; 2000 грн з 1 вересня 2025 року.

Постанова Кабміну щодо виплат педагогам діятиме від 1 січня 2025 до кінця воєнного стану. Вчителі отримуватимуть надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан.

Платні медичні послуги

З 1 січня 2025 набуває чинності урядова постанова щодо запровадження платних медичних послуг.

Заклади охорони здоров'я зможуть надавати медичні та додаткові послуги, які не покриваються державною програмою медичних гарантій, – за оплату від пацієнта.

Фото: медпослуги без направлення лікаря стануть платними (Віталій Носач, РБК-Україна)

Таким чином, з нового року українці сплачуватимуть:

звернення без направлення лікаря , крім випадків, коли воно не вимагається;

, крім випадків, коли воно не вимагається; надання медпослуг закладами охорони здоров’я за договорами з юридичними особами;

послуги закладів охорони здоров’я сектору безпеки і оборони та Державного управління справами пацієнтам, які не належать до визначених категорій ;

; послуги, які не входять до Програми державних гарантій;

надання медичних послуг за місцем проживання чи перебування пацієнта за умови, що це спричинено його бажанням, а не медичним станом ;

; можливість самостійно обрати лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі;

при отриманні спеціалізованої медичної допомогти в плановому порядку в стаціонарі; перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

"Автоцивілка" по-новому: зміни для водіїв

З нового 2025 року на водіїв чекають важливі зміни у сфері автострахування. Верховна рада ухвалила відповідний закон, який має на меті підвищити безпеку на дорогах та покращити якість страхових послуг.

Від 1 січня оформити поліс страхування можна буде лише в електронному вигляді.

Ліміти страхових виплат збільшуються: максимальні компенсації за шкоду життю та здоров’ю зростуть до 500 тис. грн, а за матеріальні збитки – до 250 тис. грн;

Страхові компанії отримають право самостійно встановлювати ціни за відповідним страховим продуктом та індивідуально для кожного клієнта.

За договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ, чи "автоцивілки") застосування франшизи забороняється. Наразі практично всі договори ОСЦПВ містять пункт про франшизу (сума збитку, яку у випадку ДТП покриває не страхова компанія, а власник поліса).

Фото: на водіїв очікують зміни у сфері автострахування (GettyImages)

Страхове відшкодування нараховуватиметься страховиком без зносу деталей авто. Крім того, виплата може здійснюватися страховиком безпосередньо на СТО. Страхові компанії надаватимуть три варіанти СТО в межах 150 км від місця проживання потерпілого.

Більше про положення нового закону та які зміни чекають на водіїв можна дізнатися в окремому матеріалі.

Зимова підтримка: "тисяча Зеленського" та виплати на дітей

З грудня українці зможуть оформити виплату 1000 грн від держави у застосунку "Дія", обравши послугу "Зимова єПідтримка".

Ці кошти надійдуть на той же рахунок, що й "Національний кешбек", а витратити їх можна буде до кінця 2025 року на оплату комуналки, квитки на транспорт, освітні послуги, спорт, ліки тощо.

Крім того, Кабмін затвердив програму виплат для малозабезпечених родин, переселенців із дітьми та особам з інвалідністю 1 групи з-поміж ВПО.

У грудні на кожну дитину в родині чи особу з інвалідністю виплатять одноразово 6,5 тис. грн. Додатково звертатися за оформленням цієї допомоги не потрібно, нарахування відбудеться автоматично за інформацією з реєстрів.

Чи зростуть зарплати та прожитковий мінімум

Зазвичай прожитковий мінімум та розмір мінімальної зарплати для українців зростають 1 січня кожного року після набуття чинності закону про Державний бюджет. Проте у 2025-му ці показники залишаться незмінними.

У законі про Держбюджет-2025 закладено ті ж цифри, що і в поточному році. Мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, прожитковий мінімум для працездатних громадян – 3028 грн, для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) – 2361 грн.

Фото: прожитковий мінімум залишиться незмінним у Держбюджеті 2025 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Водночас уряд має намір переглянути ці показники за підсумками першого півріччя 2025 в разі поліпшення економічної ситуації. Також запланована індексація пенсій навесні.

Зміни для ФОПів та збільшення податків

Держбюджет України на наступний рік передбачає поновлення сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ). З початку війни цей платіж для Фізичних осіб-підприємців був необов’язковим, проте у 2025 ця норма скасовується.

Розмір мінімальної ставки ЄСВ – 22% від мінімальної зарплати. Мінімалка наступного року становитиме 8000 грн, тож місячний платіж для ФОПів складе 1760 грн. Для низки категорій підприємців діятимуть пільги.

Крім того, 1 грудня 2024 в Україні набуде чинності закон про підвищення податків. Зокрема буде підвищена ставка військового збору з 1,5% до 5% з будь-яких доходів фізосіб.

Військовий збір встановлюється і для платників податків, що перебувають на спрощеній системі оподаткування. Наприклад, ФОП ІІІ групи на "спрощенці" окрім єдиного податку 5% від доходів також платитимуть 1% військового збору.

Військовий збір ФОП-платників єдиного податку І, ІІ та IV груп встановлюється на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (тобто 800 грн на місяць).

Докладніше про те, які ставки податків передбачає новий закон, РБК-Україна розповідало в матеріалі "Рада рекордно підвищила податки: за що тепер платитиме кожен українець".

При підготовці використовувалися: публікації на Урядовому порталі, повідомлення на сайтах МОЗ та МОН, постанови Кабміну №1330 та №1332, текст закону №8300, закон Про Державний бюджет України на 2025 рік, проєкт закону 11416-д.