Реформа МСЭК, повторные ВВК, надбавки учителям, налоги. Главные изменения этой зимы в Украине

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Ликвидация МСЭК и новые правила установления инвалидности

На фоне недавних коррупционных скандалов с руководителями Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) в разных регионах парламент принял закон о реформе этой структуры.

С 1 января 2025 МСЭК в Украине будет ликвидирована. Проведение экспертизы по установлению инвалидности или степени нетрудоспособности будут проводить специальные экспертные команды врачей в учреждениях здравоохранения.

Чтобы минимизировать "бюрократию" и коррупционные риски, систему сделают полностью электронной. Установление статуса инвалидности значительно упростится и сократится. Не будет необходимости проходить врачебно-консультативную комиссию заведения – лечащий врач будет сразу направлять на осмотр.

В Минздраве отмечают, что все выданные МСЭК документы останутся в силе вместе со льготами и выплатами. Это касается и лиц, которым была установлена ​​инвалидность пожизненно.

Назначенные МСЭК повторные осмотры в 2025 году будут проводить уже экспертные команды в определенные ранее даты. Но если повторный осмотр должен состояться в первой половине 2025 года, срок автоматически продлевается на 6 месяцев – до 30 июня 2025.

Чтобы пройти его, необходимо обратиться к своему профильному лечащему врачу, который сформирует направление.

Повторная ВВК для ограниченно пригодных

Весной 2024 в Украине был отменен статус "ограниченно пригодный" для военнообязанных. При этом на законодательном уровне было установлено, что все лица, которым ранее установлена ​​ограниченная пригодность должны пройти повторный осмотр военно-врачебной комиссии (ВВК) в течение 9 месяцев.

Фото: ограниченно пригодным необходимо пройти повторную ВВК (GettyImages)

Срок повторного прохождения ВВК истекает 4 февраля 2025. После оценки состояния здоровья военнообязанный может получить один из следующих статусов:

"пригоден к военной службе";

"пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях";

"временно непригоден", требует лечения или отпуска;

"непригоден" с пересмотром через 6-12 месяцев;

"непригоден" с исключением из военного учета.

Бронь для работников критических предприятий

С 1 декабря изменяются критерии бронирования от мобилизации. Новые правила будут касаться предприятий со статусом критически важных.

Предоставление "брони" для работников будет согласовываться Министерствами экономики и обороны, а ее оформление будет проходить на портале "Дия".

Введут дополнительный зарплатный критерий – средняя зарплата на предприятии должна быть выше 2,5 минимальных зарплат (20 тыс. грн), зарплата работника, которого бронируют, также не может быть ниже 20 тыс. грн. К тому же у предприятия не должно быть долгов по уплате налогов.

Все "критически важные" предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025. До этой даты отсрочки работников от мобилизации остаются в силе.

Ежемесячные надбавки учителям

По инициативе президента Владимира Зеленского правительство приняло решение о выплате надбавок работникам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной форм собственности.

Учителя будут ежемесячно получать следующие суммы (после уплаты налогов):

1000 грн с 1 января 2025;

с 1 января 2025; 2000 грн с 1 сентября 2025.

Постановление Кабмина о выплатах педагогам будет действовать с 1 января 2025 до конца военного положения. Учителя будут получать надбавку до конца того года, когда отменят военное положение.

Платные медицинские услуги

С 1 января 2025 вступает в силу правительственное постановление о введении платных медицинских услуг.

Учреждения здравоохранения смогут предоставлять медицинские и дополнительные услуги, которые не покрывает государственная программа медицинских гарантий, – за оплату от пациента.

Фото: медуслуги без направления врача станут платными (Виталий Носач, РБК-Украина)

Таким образом, с нового года украинцы будут платить:

обращение без направления врача , кроме случаев, когда оно не требуется;

, кроме случаев, когда оно не требуется; предоставление медуслуг заведениями здравоохранения по договорам с юридическими лицами;

услуги учреждений здравоохранения сектора безопасности и обороны и Государственного управления делами пациентам, не относящимся к определенным категориям;

услуги, не входящие в Программу государственных гарантий;

предоставление медицинских услуг по месту жительства или пребывания пациента при условии, что это вызвано его желанием, а не медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре;

при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре; пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по запросу пациента.

"Автогражданка" по-новому: изменения для водителей

С нового 2025 года водителей ожидают важные изменения в сфере автострахования. Верховная рада приняла соответствующий закон, цель которого – повысить безопасность на дорогах и улучшить качество страховых услуг.

С 1 января оформить полис страхования можно будет только в электронном виде.

Лимиты страховых выплат увеличиваются: максимальные компенсации за вред жизни и здоровью возрастут до 500 тыс. грн, а за материальный ущерб – до 250 тыс. грн;

Страховые компании получат право самостоятельно устанавливать цены по соответствующему страховому продукту и индивидуально для каждого клиента.

По договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО, или "автогражданки") применение франшизы запрещается. Сейчас практически все договоры ОСАГО содержат пункт о франшизе (сумма ущерба, которую в случае ДТП покрывает не страховая компания, а владелец полиса).

Фото: водителей ожидают изменения в сфере автострахования (GettyImages)

Страховое возмещение будет начисляться страховщиком без износа деталей авто. Кроме того, выплата может производиться страховщиком непосредственно на СТО. Страховые компании будут предоставлять три варианта СТО в пределах 150 км от места жительства потерпевшего.

Больше о положениях нового закона и какие изменения ждут водителей можно узнать в отдельном материале.

Зимняя поддержка: "тысяча Зеленского" и выплаты на детей

С декабря украинцы смогут оформить выплату 1000 грн от государства в приложении "Дия", выбрав услугу "Зимова єПідтримка".

Эти средства поступят на тот же счет, что и "Национальный кэшбэк", а потратить их можно будет до конца 2025 года на оплату коммуналки, билеты на транспорт, образовательные услуги, спорт, лекарства и т.д.

Кроме того, Кабмин утвердил программу выплат малообеспеченным семьям, переселенцам с детьми и лицам с инвалидностью 1 группы из числа ВПЛ.

В декабре на каждого ребенка в семье или лицо с инвалидностью выплатят единовременно 6,5 тыс. грн. Дополнительно обращаться за оформлением этой помощи не нужно, начисление произойдет автоматически по информации из реестров.

Вырастут ли зарплаты и прожиточный минимум

Обычно прожиточный минимум и размер минимальной зарплаты для украинцев растут 1 января каждого года после вступления в силу закона о Государственном бюджете. Однако в 2025-м эти показатели останутся неизменными.

В законе о Госбюджете-2025 заложены те же цифры, что и в текущем году. Минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, прожиточный минимум для трудоспособных граждан – 3028 грн, для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) – 2361 грн.

Фото: прожиточный минимум останется неизменным в Госбюджете 2025 (Виталий Носач, РБК-Украина)

В то же время правительство намерено пересмотреть эти показатели по итогам первого полугодия 2025 в случае улучшения экономической ситуации. Также планируется индексация пенсий весной.

Изменения для ФЛП и увеличение налогов

Госбюджет Украины на следующий год предусматривает возобновление уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). С начала войны этот платеж для физических лиц-предпринимателей был необязательным, однако в 2025 эта норма отменяется.

Размер минимальной ставки ЕСВ – 22% от минимальной зарплаты. Минималка в следующем году составит 8000 грн, так что месячный платеж для ФЛП устанавливается на уровне 1760 грн. Для ряда категорий предпринимателей будут действовать льготы.

Кроме того, 1 декабря 2024 в Украине вступит в силу закон о повышении налогов. В частности, будет повышена ставка военного сбора с 1,5% до 5% с любых доходов физлиц.

Военный сбор устанавливается и для налогоплательщиков на упрощенной системе налогообложения. Например, ФЛП III группы на "упрощенке", кроме единого налога 5% от доходов также будут платить 1% военного сбора.

Военный сбор ФЛП-плательщиков единого налога I, II и IV групп устанавливается на уровне 10% размера минимальной зарплаты (т.е. 800 грн в месяц).

Подробнее о том, какие ставки налогов предусматривает новый закон, РБК-Украина рассказывало в материале "Рада рекордно повысила налоги: за что теперь будет платить каждый украинец".

При подготовке использовались: публикации на Правительственном портале, информация с сайтов Минздрава и МОН, постановления Кабмина №1330 и №1332, текст закона №8300, закон О Государственном бюджете Украины на 2025 год, проект закона 11416-д.