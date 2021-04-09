Реформа ГАСИ позволит сломать коррупционные схемы и наладить прозрачный рынок, - Шуляк

Реформа системы архстройконтроля активно двигается, несмотря на сопротивление. Уже в этом году удастся сломать коррупционные схемы в строительстве и наладить прозрачный рынок.

Об этом заявила народный депутат, председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов градостроительства Елена Шуляк в интервью "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы имеем концепцию Минрегиона по реформированию отрасли, действующую е-систему в строительстве, драфты законопроектов по реформированию ГАСИ, представленные Минрегионом, уже зарегистрированный законопроект относительно защиты инвесторов в жилую недвижимость. Все это дает большую надежду, что в этом году нам все же удастся сломать коррупционные схемы в строительстве и наладить адекватный, прозрачный рынок, где нечестным застройщикам не будет места", - сообщила Шуляк.

По ее словам, окончательное утверждение парламентом законопроектов по реформе градостроительства планируется в мае-июне текущего года. Однако уже первые шаги по реформированию, в частности внедрения е-системы, дают свои результаты.

"Цифровизация вытесняет старые бумажные традиции, где вовлечены чиновники (часто взяточники) на всех уровнях. Вдумайтесь: на протяжении последнего времени в е-системы обратились около 10 тыс. пользователей, она проработала более 130 тыс. документов", - пояснила Шуляк.

Депутат подчеркнула: реформа ГАСИ стоит на "трех слонах": умная дерегуляция (цифровизация, подачи и получения документов через электронную систему), контроль (особая роль отводится органам местного самоуправления) и введение ответственности за нарушение для всех участников строительного процесса.

По ее словам, внедрение электронной системы в сфере строительства позволит устранить хаос и упорядочить процессы в отрасли, сделать строительство прозрачным, открытым, понятным и таким, которое можно отслеживать. Ключевым элементом системы является реестр строительной деятельности.

"Это действенный предохранитель, который позволяет снизить коррупционные риски и работает вместе с другими предохранителями и инструментами: благоустроенным земельным кадастром, действенным архитектурно-строительным контролем ответственными исполнителями работ, современным законодательным и подзаконной основой... Любой в ней может проверить данные и сообщить о нарушении. Это действенный общественный контроль, на запросы которого госорганы мгновенно реагируют и устраняют нарушения", - подчеркнула Шуляк.

Депутат также сообщила, что сейчас проходит активная фаза реформы ГАСИ, обновление ГСН-ов и правил работы рынка, цифровизации отрасли. И этот процесс уже является необратимым.

"Тенденции запущены, и "отматывать" назад невыгодно никому. Из минусов - нам нужно время. В любом случае сейчас мы делаем большой шаг вперед, потому вводим действенные предохранители, которые помогут людям, которые планируют купить квартиру, не попасть и без этого слишком большого перечня проблемных строек и долгостроев", - подытожила Шуляк.