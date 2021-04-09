Реформа ДАБІ дозволить зламати корупційні схеми та налагодити прозорий ринок, - Шуляк

Реформа системи архбудконтролю активно рухається попри спротив. Вже цього року вдасться зламати корупційні схеми в будівництві та налагодити прозорий ринок.

Про це заявила народний депутат, голова Координаційної ради з вирішення проблемних питань містобудування Олена Шуляк в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Наразі маємо концепцію Мінрегіону щодо реформування галузі, діючу е-систему в будівництві, драфти законопроектів щодо реформування ДАБІ, представлені Мінрегіоном, вже зареєстровано законопроєкт щодо захисту інвесторів у житлову нерухомість. Це все дає велику надію, що цього року нам все ж таки вдасться зламати корупційні схеми в будівництві та налагодити адекватний, прозорий ринок, де недоброчесним забудовникам не буде місця", - повідомила Шуляк.

За її словами, остаточне затвердження парламентом законопроектів щодо реформи містобудування планується в травні-червні поточного року. Проте вже перші кроки щодо реформування, зокрема запровадження е-системи, дають свої результати.

"Цифровізація витісняє старі паперові традиції, де залучені чиновники (часто хабарники) на всіх рівнях. Вдумайтеся: упродовж останнього часу до е-системи звернулися близько 10 тис. користувачів, вона опрацювала понад 130 тис. документів", - пояснила Шуляк.

Депутат наголосила: реформа ДАБІ стоїть на "трьох слонах": розумна дерегуляція (цифровізація, подання та отримання документів через електронну систему), контроль (особлива роль відводиться органам місцевого самоврядування) та запровадження відповідальності за порушення для всіх учасників будівельного процесу.

За її словами, запровадження електронної системи у сфері будівництва дозволить усунути хаос та впорядкувати процеси в галузі, зробити будівництво прозорим, відкритим, зрозумілим та таким, що можна відстежувати. Ключовим елементом системи є реєстр будівельної діяльності.

"Це дієвий запобіжник, який дозволяє знизити корупційні ризики і працює разом із іншими запобіжниками та інструментами: впорядкованим земельним кадастром, дієвим архітектурно-будівельним контролем, відповідальними виконавцями робіт, сучасним законодавчим та підзаконним підґрунтям тощо… Будь-хто в ній може перевірити дані й повідомити про порушення. Це дієвий громадський контроль, на запити якого держоргани миттєво реагують і усувають порушення", - наголосила Шуляк.

Депутат також повідомила, що наразі відбувається активна фаза реформи ДАБІ, оновлення ДБН-ів та правил роботи ринку, цифровізації галузі. І цей процес вже є незворотнім.

"Тенденції запущені, і "відмотувати" назад невигідно нікому. З мінусів - нам потрібен час. В будь-якому разі зараз ми робимо великий крок вперед, бо вводимо дієві запобіжники, що допоможуть людям, які планують придбати квартиру, не потрапити й до без цього завеликого переліку проблемних будівництв та довгобудів", - підсумувала Шуляк.