Реформа держслужби, правила поховання захисників і зміни меж міст: які рішення ВР ухвалила 11 березня

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запускає реформу державної служби і змінює підходи до визначення розмірів зарплат державних службовців - на основі класифікації посад. Цей законопроєкт - вимога виконання Україною умов програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, реформа державного управління, стратегію якої ухвалили ще у 2016 році, триває вже досить довго. Але наразі вона є однією з основоположних з точки зору вступу України в Євросоюз. Більше того, це реформа - одна з вимог програми Ukraine Facility, згідно з якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року.

Ухвалення законопроєкту "Про державну службу" - №8222, який запускає цю реформу, означає низку важливих змін в оплаті праці державних службовців - впроваджує єдині підходи на основі класифікації посад.

"Крім цього, нове законодавство посилює роль посадового окладу, оскільки зменшує залежність від надбавок і премій. Також законопроєкт передбачає запровадження систему грейдів - оплату за рівнем складності й відповідальності", - пояснила народна депутатка.

Вона також повідомила, що 11 березня парламент ухвалив і низку інших важливих законодавчих змін, який входить до відання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.

По-перше, це законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про поховання та похоронну справу" - №12413. Він вдосконалює правовий механізм перепоховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

Окрім цього, зазначила Шуляк, парламент ухвалив 11 березня декілька постанов Кабміну, які стосуються встановлення меж деяких населених пунктів - ці зміни стосуються безпосередньо питань, які законодавчо регулює Комітет з містобудування.

"Йдеться про проект Постанови про зміну і встановлення меж міста Пустомит Львівського району Львівської області - №7410, меж міста Бурштина Івано-Франківського району Івано-Франківської області - №8034, а також меж меж міста Ромни Роменського району Сумської області - №10227", - зазначила Олена Шуляк.

Нагадаємо, 10 березня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування рекомендував ухвалити проєкт Постанови про зміну і встановлення меж міста Сновська Корюківського району Чернігівської області - №12219.